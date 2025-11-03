Энергетические потрясения могут расшатать валютный рынок: удержится ли курс доллара
- Официальный курс доллара в последнюю неделю октября почти все время находился у отметки 42,00 гривны за доллар.
- В начале ноября курс ожидается относительно устойчивым, но риски для валютного рынка сохраняются.
Официальный курс гривны в последнюю неделю октября вел себя сдержанно и почти все время находился у отметки 42,00 гривны за доллар. Ожидается, что и в начале ноября курс останется относительно устойчивым.
Каким был курс на прошлой неделе?
Разница между самым высоким и самым низким значением курса на прошлой неделе составила около 0,27%, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Это свидетельствует, что краткосрочное колебание было низким и спрос с предложением на официальном рынке были примерно уравновешены.
Официальный курс НБУ выглядел так:
в понедельник, 27 октября – 41,99 гривны за доллар;
в пятницу – 41,41 97 гривны за доллар.
По словам Золотько, в кассах банков в начале прошлой недели продажа доллара была чуть выше 42 гривны – около 42,31 гривны за доллар, тогда как покупка составляла около 41,75 гривны за доллар.
Дистанция между тем, за сколько продают и покупают валюту, составляла 56 копеек.
Начиная со среды и до конца недели ценники и покупки, и продажи постепенно снижались, и за неделю продажа опустилась на 17 копеек, или на 0,40%,
– отметила банкир.
На межбанке ситуация была также уравновешенная, с небольшим преимуществом гривны к концу недели и без признаков паники. В итоге колебания были умеренными:
между закрытием в понедельник и пятницу гривна укрепилась на 13 копеек, или 0,31%;
внутридневной разрыв между максимумом и минимумом за неделю составил 31 копейку, или 0,74%.
Стоит знать! Золотько замечает что регулятор уже третью неделю подряд активно продает валюту, чтобы усилить предложение на межбанке, сгладить колебания и сдержать ослабление гривны. В то же время сам рынок продемонстрировал сезонный рост спроса на валюту, в частности из-за энергоимпортных потребностей. Это тоже подталкивало НБУ к более активным интервенциям.
Каким будет курс на этой неделе?
В начале ноября банкир ожидает относительной устойчивости курса с умеренными колебаниями в первой половине недели. Сигналы о снижении официального курса НБУ в начале ноября вместе с большими интервенциями создают предпосылки для краткосрочной стабилизации.
Кроме того, на курс влияет и инфляционный отчет НБУ, обнародованный в конце октября: постепенное снижение инфляции смягчает ожидания относительно резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает гривну,
– отмечает Золотько.
Однако при неблагоприятных новостях или из-за резкого повышения спроса возможны временные подъемы курса. Риски остаются привычные:
- задержки внешних поступлений;
- геополитические и энергетические потрясения.
Эти факторы способны быстро изменить баланс спроса и предложения и повлиять на курс доллара.
Важно! По состоянию на утро понедельника, 3 ноября, покупка доллара в банках стоила в среднем 41,70 гривны, а продажа – 42,10 гривны, как отмечает сайт "Минфин". Тогда как в обменниках доллары покупали в среднем по 41,85 гривны, а продавали – по 42,20 гривны.
Чего ждать от курса в ноябре?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в ноябре ситуация на валютном рынке может пойти двумя путями – консервативным и динамичным.
При консервативном продолжится тенденция последних месяцев – Нацбанк удержит баланс между спросом и предложением с помощью валютных интервенций. В таком случае курс доллара останется в пределах 41,8 – 42,2 гривны.
При сценарии с более заметными изменениями Нацбанк сократит объем интервенций или их окажется недостаточно для удовлетворения всего спроса, тогда курс доллара может несколько вырасти. В таком случае к концу ноября верхняя граница валютного коридора может подняться до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро.