Как вырастет курс доллара в конце октября

В течение прошлой недели ощущалось умеренное уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны населения. Правда, это явление наблюдалось в основном в безналичном сегменте.

Какой была ситуация на валютном рынке в середине октября

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что в течение прошлой недели торги на межбанке проходили в диапазоне 41,14 – 41,24 гривны за доллар. Несмотря на довольно высокий показатель среднедневного объема торгов, который составил около 200 миллионов долларов, общие недельные интервенции НБУ были лишь 675 миллионов долларов.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это минимальный показатель с середины августа и более чем на 200 миллионов долларов меньше, чем на прошлой неделе. При этом же НБУ за предыдущие пять торговых сессий приобрел на межбанке 0,9 миллиона долларов.

Как отмечает Золотько, это самый высокий показатель с конца мая этого года, что свидетельствует о существенном увеличении предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на прошлой неделе.

На наличном рынке колебания курса в течение недели были минимальными. Стоимость доллара здесь находилась в диапазоне 41,43 – 41,47 гривны за доллар. При этом в наиболее конкурентном сегменте рынка разница между курсами покупки и продажи долларов снизилась до 5 – 10 копеек,

– уточняет Золотько.

Каким будет доллар на этой неделе

Золотько считает, что на этой неделе стоит ожидать сохранения аналогичных тенденций на рынке. Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако существенного роста курса не будет происходить.

Поэтому, думаю, в течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар,

– сообщает Золотько.

Обратите внимание! Умеренный спрос на валюту со стороны населения будет ограничивать возможности для роста курса в наличном сегменте рынка.