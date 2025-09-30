Октябрь может стать определяющим для валютного рынка: чего ждать от курса доллара
- В октябре спрос на валюту может вырасти, но валютные интервенции не превысят 3,5-4 миллиарда долларов, оставаясь на приемлемом уровне.
- Курс доллара может колебаться от 41,2 до 42,2 гривны, а курс евро от 47,5 до 49,5 гривны, в зависимости от мировых торгов и внутренних экономических условий.
Ситуация на валютном рынке в октябре будет зависеть от нескольких важных факторов. Они напрямую связаны с экономикой, международными партнерами Украины и ходом войны.
Что будет влиять на курс в октябре?
Все эти факторы как могут быть прочно переплетены друг с другом, так и влиять на курсовые показатели по отдельности, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.
Прежде всего речь идет о валютной стратегии и монетарной политике Нацбанка. Действие режима "управляемой гибкости" скорее всего будет продолжаться и в дальнейшем, что предполагает вполне умеренные колебания курса доллара и удержание баланса между спросом и предложением через валютные интервенции.
По словам банкира, в октябре спрос на валюту может несколько возрасти, однако вряд ли валютные интервенции на рынок превысят 3,5-4 миллиарда долларов. То есть в условиях войны они будут на приемлемом уровне.
Ожидается, что монетарная стратегия НБУ в октябре будет опираться на уровень потребительских цен.
- При этом не исключено, что 23 октября Нацбанк может пересмотреть учетную ставку и другие монетарные инструменты.
- Однако для этого нужно прежде всего дальнейшее снижение инфляции.
К слову: изменение учетной ставки ожидалось еще 11 сентября, однако решение регулятора было достаточно консервативным, ведь октябрь может стать ключевым месяцем, тенденции которого ярко проявятся в течение всего IV квартала,
– отметил Лесовой.
Вместе с тем банкир считает, что сохранение учетной ставки на уровне 15,5% станет дополнительной защитой для гривны, ведь любое ее снижение может частично спровоцировать рост инфляции.
Как бюджетные показатели повлияют на курс?
Также важным фактором, который в общем может повлиять на валютный рынок, является формирование бюджета Украины на 2026 год, а именно 2 показателя:
- Заложен средневзвешенный курс доллара – в проект бюджета на 2026 год подготовленного правительством, заложен курс на 9-11% выше текущего – на уровне 45,6 гривны за доллар, как сообщал нардеп Ярослав Железняк;
- Уровень дефицита бюджета – на следующий год дефицит может вырасти до 2 триллионов гривен.
Относительно заложенного курса на 2026 год, то он, по словам Лесового, станет "указателем" для бизнеса, который будет ориентироваться на прогноз, закладывая его в свою операционную деятельность.
На самом деле прогноз может остаться несбыточным: напомню, что на 2025 год средневзвешенный курс был заложен на уровне 45 гривны за доллар. Таким образом, сейчас официальный курс в среднем на 9% ниже прогнозируемого среднего бюджетного курса,
– добавил банкир.
Он отметил, что из-за этого и возникла потребность в поиске дополнительных почти 400 миллиардов гривен, или более 9,5 миллиардов долларов – чтобы фактически покрыть дополнительный бюджетный разрыв, который возник в результате несоответствия бюджетных расчетов к реальной стоимости доллара.
Как международная поддержка и война повлияют на курс?
По мнению Лесового, фактор международной финансовой поддержки также будет важным. Сейчас существует несколько достаточно противоречивых мнений по этому поводу:
- некоторые прогнозируют реальную потребность в международных средствах на следующий год в размере прошлых лет – 38-40 миллиардов долларов;
- кто-то утверждает о 45 миллиардах долларов и дополнительные 20 миллиардов долларов на чисто военные нужды.
Впрочем, в проект бюджета закладывается потребность в 46,5 миллиарда долларов.
Думаю, что именно в октябре-ноябре отчасти станет понятным общий запланированный объем международной финподдержки. И этот показатель может существенно повлиять как на монетарную стратегию Нацбанка, так и на прогнозируемый бюджетный курс доллара,
– уверен Лесовой.
Как говорит эксперт, не менее важным фактором останется война. Ведь в октябре значительно возрастают риски тотальных обстрелов энергетической инфраструктуры, что может повлиять на жизнедеятельность страны.
- Перебои с электроэнергией повлияют на деятельность бизнеса, что сразу отразится на общеэкономических показателях.
- Кроме этого, общая ситуация на фронте и международные усилия по прекращению активных боевых действий также будут сказываться на валютном рынке прежде всего из-за настроений граждан и бизнеса.
Относительно курсовых показателей в октябре, то, по словам банкира, учитывая все возможные риски, спред остается достаточно широким:
- Курс доллара может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны;
- Относительно курса евро, то он, по-прежнему будет зависеть от мировых торгов пары доллар – евро, а также от соответствующих показателей пары гривна – доллар;
- Сейчас не ожидается существенного приближения курсов доллара и евро друг к другу. Поэтому вероятнее всего соотношение между этими мировыми валютами будет колебаться от 1,13-1,25;
- Украинский курс евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.
Важно! Банкир отмечает, что учесть все факторы, которые могут повлиять на валютный рынок в октябре, сейчас крайне трудно. Потому что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые могут "вмешаться" и изменить текущие тренды. Однако самое главное, что регулятор готов оперативно и эффективно реагировать на любые потенциальные вызовы.
Ситуация с курсом в начале октября: что известно?
Ранее Лесовой прогнозировал официальный курс доллара с 29 сентября по 5 октября будет удерживаться на уровне, подобном июлю-августу. Он будет оставаться ниже на 1,2–1,9% от стартового показателя на начало 2025 года, когда доллар оценивался в 42,02 гривны.
По евро, то несмотря на более ощутимые колебания, в начале октября его курс в дальнейшем будет формироваться в соответствии с глобальными тенденциями в соотношении пары доллар–евро.