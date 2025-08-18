На прошлой неделе, с 11 по 15 августа, гривна держалась уверенно. Официальный курс в Украине оставался достаточно спокойным, а его дневные колебания были минимальными.

Каким был курс доллара?

Пять дней прошедшей рабочей недели не выявили выраженного тренда или высокой турбулентности в отношении курса доллара, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

Смотрите также Евро нового поколения: как отличается от старого образца и что изменится с 2026 года

По ее словам, официальные котировки доллара были такими:

в понедельник, 11 августа – 41,41 3895 гривны за доллар;

во вторник, 12 августа – 41,4490 гривны за доллар;

в среду, 13 августа – 41,4268 гривны за доллар;

в четверг, 14 августа – 41,5149 гривны за доллар;

в пятницу, 15 августа – 41 _COPY2 41,4500 гривны за доллар.

Анна Золотько член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank В кассах банков движение валюты не сопровождалось громкими событиями. Узкий диапазон колебаний указывает на отсутствие значительного спроса или предложения и на умеренную уверенность участников рынка.

Как отмечает банкир, каждый день доллар менялся мало:

в понедельник действовал коридор 41,12–41,65 гривны за доллар;

уже в пятницу курс достиг минимума – 41,06–41,60 гривны за доллар.

Золотько добавила, что на межбанке также преобладали технические колебания, хотя и наблюдались заметные дневные всплески.

Рынок остался умеренно ликвидным, без признаков системного напряжения – преобладали технические коррекции и незначительное укрепление гривны,

– отметила банкир.

Чего ожидать от курса на этой неделе?

На следующей неделе Золотько прогнозирует стабильную ситуацию по официальному курсу. Этому способствуют два фактора:

сезонное увеличение предложения валюты;

режим управляемой гибкости со стороны Национального банка.

Ожидается, что вероятные колебания курса не должны превысить примерно 1,5% от текущего уровня, конечно, при отсутствии значительных фундаментальных шоков.

Стоит знать! Заметим, что в пятницу, 15 августа, валюты что в пятницу 15 августа потеряли цену в банках и на "черном" рынке. Однако курс доллара на неофициальном рынке снизился лишь на 1 копейку как в покупке, так и в продаже. А вот евро в обменниках подешевело сразу на 45 копеек в сегменте покупки.