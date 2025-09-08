На прошлой неделе, с 1 по 5 сентября, курс доллара почти не менялся. Разница между самым высоким и самым низким значением в течение дня была всего около 5 копеек.

Каким был курс доллара на прошлой неделе?

Малая подвижность доллара свидетельствует о том, что курс менялся плавно, без резких выбросов. То есть спрос и предложение были примерно уравновешены, а Нацбанк предпринимал умеренные действия на рынке валюты, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

По словам банкира, в первую неделю сентября официальный курс доллара был таким:

в понедельник, 1 сентября – 41,3203 гривны за доллар;

во вторник, 2 сентября, – 41,3203 гривны за доллар;

в пятницу, 5 сентября – 41,3494 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank В кассах банков в течение недели курс также был относительно узким и стабильным, без резких скачков. Разница в течение недели была около 0,5 гривны. В общем недельный диапазон был в пределах 41,05–41,5,7 гривны за доллар.

А вот на межбанке торги на прошлой неделе происходили волнообразно:

в понедельник гривна немного укрепилась;

во вторник произошло заметное ослабление в течение дня;

в середине недели произошел частичный возврат позиций;

а в пятницу гривна заметно укрепилась.

Если сравнивать начало недели, когда курс на межбанке был примерно 41,35 гривны за доллар, и конец недели с курсом примерно 41,18 гривны за доллар, то гривна в целом укрепилась на 17 копеек за неделю.

В течение 1–5 сентября Национальный банк продал около 551,30 миллиона долларов, что примерно на 4% меньше, чем в конце августа. В то же время Нацбанк также купил немного – около 0,5 миллиона долларов,

– рассказывает Золотько.

Какой курс ожидается на этой неделе?

Золотько отмечает, что основными факторами, которые поддерживают гривну, сейчас является повышенная заинтересованность украинцев гривневыми сбережениями и откладыванием денег в гривне. Кроме того, сезонные продажи валюты аграриями снижают давление на курс.

Поэтому сценарий резких колебаний на 8–12 сентября выглядит маловероятным. Официальный курс НБУ на 8 сентября – 41,2199 гривны за доллар, что примерно на 0,33% ниже среднего значения 1–5 сентября – 41,3554 гривны за доллар,

– добавляет банкир.

Золотько считает, что наиболее вероятные колебания в течение второй недели сентября будут примерно плюс–минус 0,1%–0,5% в неделю, или 4-21 копейки.

Важно! При этом банкир отмечает, что большой импортный платеж или задержка международной помощи могут временно ослабить гривну. Однако в таком случае Нацбанк имеет возможности, чтобы отреагировать на это.

Курс доллара: что происходит с валютой США?