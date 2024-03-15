Ситуация с валютой изменилась: продолжает ли доллар резко дорожать

После того, как доллар и евро безумно взлетели в цене, на рынке наблюдается спад стоимости. На черном рынке произошли самые существенные изменения.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,45 гривны (-5 копеек против 14 марта), а продажа – 38,95 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 42,70 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,68 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,77 гривны (-13 копеек).

(-12 копеек), а продажа – (-13 копеек). Евро покупают за 42,30 гривны (-15 копеек), а продают за 42,55 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,42 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,90 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,20 гривны (+4 копейки), а продажа – 42,70 гривны (+5 копеек).

Курс доллара на следующую неделю

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в период с 18 по 24 марта глобальных сдвигов на валютном рынке не стоит ожидать. По его словам, на рынке будет действовать достаточно четкая и понятная "формула" курсообразования, что будет базироваться прежде всего на уровне спроса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банк На межбанке НБУ будет утолять чрезмерный спрос через валютные интервенции, которые по ожиданиям составят в среднем 500 – 600 миллионов долларов в неделю. А наличный рынок "оттолкнется" от курсов межбанка с добавлением собственной комиссии.

Кроме того, банкир говорит, что коридоры курсовых колебаний будут на таком уровне:

межбанк – 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро;

наличный рынок – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах трендов, даже несмотря на ежедневные изменения. Поэтому, будет действовать режим "управляемой гибкости", благодаря которому рынок будет находиться в относительной гармонии между спросом и предложением, соответственно курсовые колебания будут "естественными".





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