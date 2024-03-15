Ситуация с валютой изменилась: продолжает ли доллар резко дорожать
15 марта 2024, 09:49Читати новину українською
После того, как доллар и евро безумно взлетели в цене, на рынке наблюдается спад стоимости. На черном рынке произошли самые существенные изменения.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,45 гривны (-5 копеек против 14 марта), а продажа – 38,95 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 42,70 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,68 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,77 гривны (-13 копеек).
- Евро покупают за 42,30 гривны (-15 копеек), а продают за 42,55 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,42 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,90 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,20 гривны (+4 копейки), а продажа – 42,70 гривны (+5 копеек).
Курс доллара на следующую неделю
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в период с 18 по 24 марта глобальных сдвигов на валютном рынке не стоит ожидать. По его словам, на рынке будет действовать достаточно четкая и понятная "формула" курсообразования, что будет базироваться прежде всего на уровне спроса.
На межбанке НБУ будет утолять чрезмерный спрос через валютные интервенции, которые по ожиданиям составят в среднем 500 – 600 миллионов долларов в неделю. А наличный рынок "оттолкнется" от курсов межбанка с добавлением собственной комиссии.
Кроме того, банкир говорит, что коридоры курсовых колебаний будут на таком уровне:
- межбанк – 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро;
- наличный рынок – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
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