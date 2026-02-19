Курс пошел вниз: какую цену на доллар установил Нацбанк на финише недели

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 20 февраля. В конце недели доллар и евро снова подешевели в Украине.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 19 февраля торгуется по 43,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 4 копейки против 18 февраля. Официальный курс евро составляет 51,25 гривны, следовательно его цена выросла еще на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 20 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,26 гривны (-3 копейки);

евро – 50,91 гривны (-34 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 19 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,54 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,28 гривны , а продажа – по 43,31 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 19 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,56 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,47 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,90 гривны, а продажа – по 51,60 гривны.

Что давит на курс гривны?

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что при условии улучшения баланса рынка позже возможно умеренное укрепление гривны.

Однако на украинскую валюту до сих пор давит энергокризис: усиление миграции населения, высокий уровень импорта электроэнергии, оборудования, энергоносителей и топлива из-за ударов России, а также недостаток собственного производства.

Кроме того, многое будет зависеть от динамики евро на мировом рынке – в январе оно впервые с июня 2021 года пересекло отметку в 1,20 доллара, тогда как американская валюта упала до 4-летнего минимума.