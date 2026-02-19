Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 19 лютого торгується по 43,29 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 18 лютого. Офіційний курс євро становить 51,25 гривні, отже його ціна зросла ще на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Їх приймають за невигідним курсом: які долари вважають "старими"

А от 20 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,26 гривні (-3 копійки);

євро – 50,91 гривні (-34 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 19 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,54 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,28 гривні , а продаж – по 43,31 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,55 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 19 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,56 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,47 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,90 гривні, а продаж – по 51,60 гривні.

Що тисне на курс гривні?

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що за умови покращення балансу ринку згодом можливе помірне зміцнення гривні.

Однак на українську валюту й досі тисне енергокриза: посилення міграції населення, високий рівень імпорту електроенергії, обладнання, енергоносіїв і пального через удари Росії, а також брак власного виробництва.

Окрім того, багато залежатиме від динаміки євро на світовому ринку – у січні воно вперше з червня 2021 року перетнуло позначку в 1,20 долара, тоді як американська валюта впала до 4-річного мінімуму.