Доллар снова дорожает в Украине: какой курс валют установил Нацбанк

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 3 февраля. И пока евро после нескольких обновлений рекордных максимумов медленно падает в цене, доллар – дорожает.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 2 февраля торгуется по 42,81 гривне. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 30 января. Официальный курс евро составляет 51,02 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 22 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 3 февраля курс валют будет таким:

доллар – 42,96 гривны (+15 копеек);

евро – 50,90 гривны (-12 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 2 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,60 гривны , а продажа – по 43,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,10 гривны , а продажа – по 43,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,62 гривны, а продажа – по 43,22 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 2 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,45 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,11 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,47 гривны.

Каким будет курс валют на этой неделе?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что со 2 по 8 февраля коридоры валютных колебаний на межбанке составят 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 50 – 51,5 гривны за евро.

Более того, эксперты ожидают уменьшения ежедневной амплитуды курсовых колебаний и сокращения разницы между покупкой и продажей на наличном рынке.

В то же время директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько предположила, что при отсутствии ощутимых внешних или внутренних факторов первая неделя февраля пройдет в условиях стабильности или незначительного укрепления гривны.