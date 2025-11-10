Доллар уже не по 42 гривны: насколько опустилась валюта

За выходные американская валюта обвалилась в цене и опустилась ниже 42 гривен. Теперь валюта установлена на уровне 41,97 гривны. Зато евро остается в традиционных ценовых пределах, хотя фиксируется незначительное падение.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,97 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 7 ноября. Официальный курс евро составляет 48,50 гривны, то есть цена упала на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:

доллар – 41,95 гривны;

евро – 48,54 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 10 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,11 гривны , продажа – по 42,14 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,20 гривны, продажа – по 42,22 гривны.

Какой прогноз валют на эту неделю?