10 ноября, 17:21
Доллар уже не по 42 гривны: насколько опустилась валюта

Валерия Городинская
  • Официальный курс доллара США снизился до 41,97 гривны, а евро до 48,50 гривны.
  • А на 11 ноября ожидается, что доллар снова потеряет цену, а евро немножко вырастет.

За выходные американская валюта обвалилась в цене и опустилась ниже 42 гривен. Теперь валюта установлена на уровне 41,97 гривны. Зато евро остается в традиционных ценовых пределах, хотя фиксируется незначительное падение.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,97 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 7 ноября. Официальный курс евро составляет 48,50 гривны, то есть цена упала на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,95 гривны;
  • евро – 48,54 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 10 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,11 гривны, продажа – по 42,14 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,20 гривны, продажа – по 42,22 гривны.

 

Какой прогноз валют на эту неделю?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, с каждым приближением к концу года рынок валют оживляется, а также, растет спрос на валюту из-за сезонных показателей. В то же время экономическая ситуация в периоде "выживания".

  • Ожидается, что основные колебания доллара не будут превышать максимального показателя в 42,2 гривны за валюту, а по евро, то валюта не превысит показателя в 50 гривен.

  • Поэтому с 10 ноября по 16 ноября доллар на наличном рынке составляет 41,8 – 42 гривен за валюту, а евро – от 48,5 гривны до 49,5 гривны.