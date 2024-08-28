Курс доллара осенью: чего ждать от валюты

Осенью существенных изменений на валютном рынке ожидать не стоит. Прогнозируется, что НБУ продолжит контролировать ситуацию и не допустит резких колебаний.

Курс доллара осенью

В НБУ объяснили, что регулятор будет сохранять активное присутствие на межбанке. Это нужно для компенсации дефицита валюты и обеспечения курсовой динамики от резких движений. Поэтому курс и дальше будут контролировать продажей валюты.

Читайте также Курс валют подорожал в обменниках

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса добавил, что курс доллара резко не вырастет, потому что этого не позволит НБУ. До конца года ожидается курс 41 – 42 гривны за доллар, но он может вырасти и до 42,5 гривны за доллар.

Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1 – 2% и больших колебаний не будет,

– сказал он.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук подтвердил, что курс доллара резко не вырастет. Он ожидает, что в конце года курс вырастет до 42,6 гривны за доллар.