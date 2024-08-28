Курс валют в банках
- По состоянию на 28 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны (-3 копейки против 27 августа) и продажа – по 41,60 гривны (без изменений).
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- Покупка евро происходит по 45,85 гривны (+5 копеек), а продажа – по 46,45 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,40 гривны (без изменений), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 46 гривен (без изменений), а продажа по 46,20 гривны (+1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,60 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46 гривен (+19 копеек), а продают – по 46,40 гривны (+7 копеек).
Цена доллара на этой неделе
Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что ближе к концу недели возможно небольшое подорожание доллара из-за начала периода выплат зарплат украинцам.
Следует отметить, что в период завершения каникул украинцы нуждаются в большем количестве гривневой ликвидности для подготовки детей к учебе. Поэтому на этот раз влияние "зарплатного" фактора, на мой взгляд, будет ограниченным.
Обратите внимание! Курс доллара в течение недели будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,41 70 гривен за доллар.