Курс долара осінню

У НБУ пояснили, що регулятор зберігатиме активну присутність на міжбанку. Це потрібно для компенсації дефіциту валюти та забезпечення курсової динаміки від різких рухів. Тож курс і далі контролюватимуть продажем валюти.

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Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса додав, що курс долара різко не зросте, бо цього не дозволить НБУ. До кінця року очікується курс 41 – 42 гривні за долар, але він може зрости і до 42,5 гривні за долар.

Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Зараз почала розганятися інфляція та девальваційні очікування. НБУ не може дозволити собі значний рух. Немає ніякого курсу на девальвацію. У нас дуже помірковані коливання курсу. Чи можемо ми до кінця року дійти до 42 гривень? Звичайно, можемо, але це все одно коливання в межах 1 – 2% і великих коливань не буде,

– сказав він.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук підтвердив, що курс долара різко не зросте. Він очікує, що наприкінці року курс зросте до 42,6 гривні за долар.