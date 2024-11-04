Официальные валюты выросли: какой курс подготовил НБУ

За выходные официальный доллар, как и официальное евро, выросли в цене. Больше всего подорожал курс евро, который вырос на дополнительные 12 копеек, в то время, как доллар на дополнительные 7 копеек.

Официальный курс 4 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 1 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 44,96 гривны. То есть, цена выросла на 12 копеек.

По состоянию на 5 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,39 гривны,

евро – 45,14 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,61 гривны, продажа – по 41,63 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,90 гривны, продажа – 41,61 гривны.

Какой курс ожидать

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на этой неделе влияние факторов переходной даты понемногу будет исчерпываться. Поэтому со стороны населения спрос на валюту будет угасать, но со стороны бизнеса будет оставаться повышенным.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение этой недели стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,45 – 41,75 гривны за доллар.

Как объясняет Золотько, в этот период НБУ в дальнейшем будет оказывать гривне усиленную поддержку. А это означает, что курсовые колебания будут оставаться умеренными.