Доллар резко вырос посреди декабря: где дороже всего сдать валюту

Смотрите также Путин все больше давит на своих граждан: Кремль стремится найти деньги на финансирование войны

Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, ситуация с энергетикой в Украине влияет не только на экономику, но и на психологическое состояние украинцев, что потом покупают валюту на фоне предостережения относительно валютного рынка.

Среди других факторов, на что влияет отсутствие света, это увеличение потребительских цен. А еще мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны в Украине.