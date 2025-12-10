Доллар резко вырос посреди декабря: где дороже всего сдать валюту
- Доллар вырос в обменниках более чем на 30 копеек, а евро обвалилось, показывая разные тенденции.
- А вот покупка доллара банками стоит 42 гривны, а продажа 42,40 гривны.
Доллар в банках и в обменниках заметно вырос в цене за последние сутки, в частности наибольшее подорожание произошло при курсе обмена в обменнике – более 30 копеек. В то же время евро показывает противоположную тенденцию, где валюта резко обвалилась.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 10 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (+10 копеек против 9 декабря) и продажа по 42,40 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,85 гривны (+5 копеек), продажа – по по 49,38 гривны (+1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,36 гривны (без изменений), а продать по 42,35 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 49,26 гривны (-4 копейки), а продажа по 49,40 гривны (-4 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,57 гривны (+32 копеек), а продают по 42,43 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,49 гривны (-35 копеек), а продают по 49,57 гривны (+5 копеек).
Чего ожидать от курса валют на этой неделе?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, ситуация с энергетикой в Украине влияет не только на экономику, но и на психологическое состояние украинцев, что потом покупают валюту на фоне предостережения относительно валютного рынка.
Среди других факторов, на что влияет отсутствие света, это увеличение потребительских цен. А еще мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны в Украине.
Ожидается, что несмотря на все факторы влияния курсовые изменения не будут иметь угрожающего характера, а валюты на наличном рынке будут колебаться в диапазоне от 42,3 гривны до 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро.