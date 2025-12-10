Долар різко виріс посеред грудня: де найдорожче здати валюту
- Долар зріс в обмінниках на понад 30 копійок, а євро обвалилося, показуючи різні тенденції.
- А от купівля долара банками коштує 42 гривні, а продаж 42,40 гривні.
Долар в банках та в обмінниках помітно виріс в ціні за останню добу, зокрема найбільше здорожчання відбулося при курсі обміну в обміннику – понад 30 копійок. Водночас євро показує протилежну тенденцію, де валюта різко обвалилася.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 10 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (+10 копійок проти 9 грудня) та продаж по 42,40 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,85 гривні (+5 копійок), продаж – по 49,38 гривні (+1 копійка).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,36 гривні (без змін), а продати по 42,35 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 49,26 гривні (-4 копійки), а продаж по 49,40 гривні (-4 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,57 гривні (+32 копійок), а продають по 42,43 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,49 гривні (-35 копійок), а продають по 49,57 гривні (+5 копійок).
Чого очікувати від курсу валют цього тижня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, ситуація з енергетикою в Україні впливає не лише на економіку, але й на психологічний стан українців, що потім купляють валюту на фоні перестороги щодо валютного ринку.
Серед інших чинників, на що впливає відсутність світла, це збільшення споживчих цін. А ще світова політична та економічна кон’юнктура щодо завершення війни в Україні.
Очікується, що попри всі чинники впливу курсові зміни не матимуть загрозливого характеру, а валюти на готівковому ринку будуть коливатися в діапазоні від 42,3 гривні до 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро.