После резкого роста евро подорожал доллар: как валюта снова приблизится к рекорду
- НБУ установил курс доллара на 18 декабря на уровне 42,33 гривны, приближаясь к историческому максимуму.
- Официальный курс евро сегодня составляет 49,66 гривны, что на 1 копейку больше, чем ранее.
НБУ установил на 18 декабря курс доллара на уровне 42,33 гривны, что близко к историческому максимуму в 42,40 гривны, который состоялся в ноябре этого года. Зато евро после рекордного взлета взяло курс на снижение.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,18 гривны. То есть цена американской валюты упала на 6 копеек против 16 декабря. Официальный курс евро составляет 49,66 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 18 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,33 гривны;
- евро – 49,62 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 17 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,40 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,16 гривны, продажа – по 42,50 гривны.
Почему евро резко выросло и что будет с долларом?
На данный момент евро на наличном рынке достигло новой психологической отметки в 50 гривен, что является рекордным показателем за всю историю. Впрочем, по словам Олега Пендзина для 24 Канала, трибок цены является краткосрочным и может снизиться уже в ближайшее время.
Среди причин такого роста есть как внешние, так и внутренние, то есть реакция мировых рынков и спрос на валюту. Например, за последнюю неделю евро относительно доллара подорожало, но сегодня уже наблюдается несущественный спад.
Зато доллар несмотря на колебания евро остается более-менее стабильным, но в 2026 году его динамика будет зависеть от экономических и военных действий. В частности речь идет о том, что в разные случаи цена валюты может даже достичь более 45 и более 46 гривен.