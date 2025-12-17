Після різкого росту євро подорожчав долар: як валюта знову наблизиться до рекорду

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,18 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійок проти 16 грудня. Офіційний курс євро становить 49,66 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також "Вони хочуть зробити нас слабкими": США можуть розколоти ЄС через російські активи

Станом на 18 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 17 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Наразі євро на готівковому ринку сягнуло нової психологічної позначки в 50 гривень, що є рекордним показником за всю історію. Втім за словами Олега Пендзина для 24 Каналу, трибок ціни є короткостроковим та може знизитися вже найближчим часом.

Серед причин такого росту є як зовнішні, так і внутрішні, тобто реакція світових ринків та попит на валюту. Наприклад за останній тиждень євро щодо долара подорожчало, але сьогодні вже спостерігається несуттєвий спад.