В обменниках просел курс покупки: какую валюту сдавать сейчас невыгодно

В четверг, 19 февраля, официальный курс доллара составляет 43,29 гривны, тогда как евро – 51,25 гривны. Цена в обменниках продолжает несколько колебаться, поэтому не всю валюту пока выгодно сдавать.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 19 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (-5 копеек), а продажа по 43,54 гривны (-1 копейка).

(-5 копеек), а продажа по (-1 копейка). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (-20 копеек), а продажа – по 51,56 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,28 гривны (+1 копейка), а продать – по 43,31 гривне (+1 копейка).

(+1 копейка), а продать – по (+1 копейка). Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,47 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,55 гривны (без изменений), а продают – по 43,40 гривны (+3 копейки).

(без изменений), а продают – по (+3 копейки). Евро покупают по 50,90 гривны (-25 копеек), а продают – по 51,60 гривны (-17 копеек).

Что будет с курсом доллара дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что обычно улучшение баланса валютного рынка начинается в конце февраля, в частности из-за оживления экспорта.

Однако в этом году зима "нестандартная", поэтому сезон подготовки аграриев к посевной может сместиться на март или даже более поздний срок. В то же время это не будет мешать возможному переходу к умеренному укреплению гривни.

Нацбанк со своей стороны, вероятно, в дальнейшем будет удерживать курс доллара в текущем коридоре режимом "управляемой гибкости".