Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 18 февраля торгуется по 43,25 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 8 копеек против 17 февраля. Официальный курс евро составляет 51,16 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.
А вот 19 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,29 гривны (+4 копейки);
- евро – 51,25 гривны (+9 копеек) – максимум цены.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 18 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны, а продажа – по 43,54 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,27 гривны, а продажа – по 43,30 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,42 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 18 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 51 гривны, а продажа – по 51,60 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,40 гривны, а продажа – по 51,50 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.
Почему цена евро растет в Украине?
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил, что курс евро в Украине и дальше будет зависеть от торгов в паре с долларом на мировых рынках.
И хотя существенных изменений в их соотношении (1,18 – 1,2) в ближайшее время не ожидают, евро уже заметно укрепил свои позиции. Снижение стоимости американской валюты объясняют спором Дональда Трампа с Федеральной резервной системой, очередными таможенными "кульбитами", обострением взаимоотношений между США и ЕС и тому подобное.
Кроме того, из-за постоянной неопределенности и опасения за свои активы крупные инвесторы диверсифицируют риски, в частности переводят часть капитала в драгоценные металлы и евро.