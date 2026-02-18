Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 18 лютого торгується по 43,25 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 8 копійок проти 17 лютого. Офіційний курс євро становить 51,16 гривні, отже його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.

А от 19 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,29 гривні (+4 копійки);

євро – 51,25 гривні (+9 копійок) – максимум ціни.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 18 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,54 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,27 гривні , а продаж – по 43,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,55 гривні, а продаж – по 43,42 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 18 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,40 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,15 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.

Чому ціна євро росте в Україні?

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, що курс євро в Україні й далі залежатиме від торгів у парі з доларом на світових ринках.

І хоча істотних змін у їх співвідношенні (1,18 – 1,2) найближчим часом не очікують, євро вже помітно зміцнив свої позиції. Зниження вартості американської валюти пояснюють суперечкою Дональда Трампа з Федеральною резервною системою, черговими митними "кульбітами", загостренням взаємин між США та ЄС тощо.

Окрім того, через постійну невизначеність і побоювання за свої активи великі інвестори диверсифікують ризики, зокрема переводять частину капіталу в дорогоцінні метали та євро.