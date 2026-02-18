Наличные "тихо" дорожают: как изменились цены на доллар и евро в банках

В среду, 18 февраля, официальный курс доллара составляет 43,25 гривны, тогда как евро – 51,16 гривны. Однако в обменниках валюта продолжает медленно дорожать, прибавляя по несколько копеек к цене почти ежедневно.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 18 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (+5 копеек), а продажа по 43,54 гривны (+4 копейки).

Покупка евро проходит по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,60 гривны (+5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,27 гривны (+2 копейки), а продать – по 43,30 гривны (+5 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,40 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,55 гривны (без изменений), а продают – по 43,42 гривны (+2 копейки).

Евро покупают по 51,15 гривны (+3 копейки), а продают – по 51,80 гривны (+18 копеек).

Каким будет курс доллара и евро в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал, что на этой неделе Нацбанк несколько уменьшит свое присутствие на рынке, сократив объем валютных интервенций.

Поэтому чрезмерное давление на курсовые показатели вряд ли возможно, и волноваться за курс доллара не стоит. Однако периодически он все же будет пересекать границу в 43 гривны.

В свою очередь курс евро будет зависеть от торгов в паре с американской валютой на мировых рынках. И несмотря на изменчивую ситуацию, существенных изменений в их соотношении в пределах 1,18 – 1,2 не прогнозируют.