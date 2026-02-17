Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 17 февраля торгуется по 43,17 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 16 февраля. Официальный курс евро составляет 51,16 гривны, следовательно его цена выросла на 4 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"

А вот 18 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,25 гривны (+8 копеек);

евро – 51,16 гривны (без изменений).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 17 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,95 гривны , а продажа – по 43,45 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,25 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,50 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 17 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,90 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,37 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,12 гривны, а продажа – по 51,82 гривны.

Что будет влиять на курс валют?

В комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ближайшую неделю на курс могут повлиять действия Нацбанка, мировые настроения, международная помощь, переговоры с кредиторами и тому подобное.

Если регулятор решит "подстраховать" рынок или сдержать движение курса, он будет выходить с интервенциями – продавать или покупать валюту, что временно поддерживает гривну.

Зато в случае резкой эскалации геополитического напряжения или неопределенности на глобальных рынках спрос на валюту может быстро подскочить. В такие моменты инвесторы ищут более безопасные активы, а в Украине это сразу проявляется короткими волнами покупки доллара.