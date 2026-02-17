Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 17 лютого торгується по 43,17 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 16 лютого. Офіційний курс євро становить 51,16 гривні, отже його ціна зросла на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 18 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,25 гривні (+8 копійок);
- євро – 51,16 гривні (без змін).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 17 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,95 гривні, а продаж – по 43,45 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,25 гривні, а продаж – по 43,25 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,50 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 17 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,90 гривні, а продаж – по 51,65 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,37 гривні, а продаж – по 51,50 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,12 гривні, а продаж – по 51,82 гривні.
Що впливатиме на курс валют?
У коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що найближчого тижня на курс можуть вплинути дії Нацбанку, світові настрої, міжнародна допомога, переговори з кредиторами тощо.
Якщо регулятор вирішить "підстрахувати" ринок або стримати рух курсу, він виходитиме з інтервенціями – продаватиме чи купуватиме валюту, що тимчасово підтримує гривню.
Натомість у разі різкої ескалації геополітичної напруги або невизначеності на глобальних ринках попит на валюту може швидко підскочити. У такі моменти інвестори шукають безпечніші активи, а в Україні це одразу проявляється короткими хвилями купівлі долара.