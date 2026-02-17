Який курс валют у банках?

Станом на ранок 17 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,95 гривні (+7 копійок), а продаж по 43,45 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,90 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,65 гривні (+15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,25 гривні (+5 копійок), а продати – по 43,25 гривні (+3 копійки).

(+5 копійок), а продати – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,37 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,50 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,50 гривні (-2 копійки), а продають – по 43,40 гривні (+5 копійок).

(-2 копійки), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 51,12 гривні (-3 копійки), а продають – по 51,82 гривні (+12 копійок).

Чи зростатиме курс валют далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив відносно передбачувану ситуацію на валютному ринку цього тижня (16 – 22 лютого) – навіть попри складні зимові обставини, пов'язані з енерготерором і станом економіки.

Долар періодично може перетинати позначку в 43 гривні, а курс євро залежатиме від торгів у парі з американською валютою, хоча істотних змін у їх співвідношенні не прогнозують.

Цікаво, що наразі через постійну невизначеність і страх за свої гроші великі інвестори диверсифікують ризики, зокрема частину коштів переводять у дорогоцінні метали та інші валюти, як-от євро.