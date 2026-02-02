Дешевеют ли доллар и евро на самом деле: какой курс в банках

В понедельник, 2 февраля, официальный курс доллара составляет 42,81 гривны, тогда как евро – 51,02 гривны. И пока в банках валюта несколько дешевеет, в обменниках ситуация иная.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 2 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,60 гривны (-2 копейки) и продажа по 43,15 гривны (-1 копейка).

Покупка евро проходит по 50,60 гривны (-17 копеек), а продажа – по 51,45 гривны (-12 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,10 гривны , а продать – по 43,15 гривны .

Зато покупка евро проходит по 51,11 гривны, а продажа – по 51,35 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,62 гривны (+16 копеек), а продают – по 43,22 гривны (+6 копеек).

Евро покупают по 50,80 гривны (+10 копеек), а продают – по 51,47 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс валют дальше?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в первую декаду февраля вероятен заметный рост предложения валюты, хотя спрос при этом будет оставаться довольно высоким.

Кроме того, эксперты прогнозируют сокращение разницы между покупкой и продажей на наличном рынке, а также уменьшение ежедневной амплитуды курсовых колебаний. В обменных пунктах они составят до 0,3 гривны, а в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что со второй декады февраля начинается тренд на укрепление гривны.