Курс доллара изменился: что делать тем, кто планирует покупку валюты

Во вторник, 17 февраля, официальный курс доллара составляет 43,17 гривны, тогда как евро – 51,16 гривны. Вслед за Нацбанком обменники также подняли цену на иностранную валюту.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 17 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,95 гривны (+7 копеек), а продажа по 43,45 гривны (+5 копеек).

(+7 копеек), а продажа по (+5 копеек). Покупка евро проходит по 50,90 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,65 гривны (+15 копеек).

Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,25 гривны (+5 копеек), а продать – по 43,25 гривны (+3 копейки).

(+5 копеек), а продать – по (+3 копейки). Зато покупка евро проходит по 51,37 гривны (+2 копейки), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,50 гривны (-2 копейки), а продают – по 43,40 гривны (+5 копеек).

(-2 копейки), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 51,12 гривны (-3 копейки), а продают – по 51,82 гривны (+12 копеек).

Будет ли расти курс валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил относительно предсказуемую ситуацию на валютном рынке на этой неделе (16 – 22 февраля) – даже несмотря на сложные зимние обстоятельства, связанные с энерготеррором и состоянием экономики.

Доллар периодически может пересекать отметку в 43 гривны, а курс евро будет зависеть от торгов в паре с американской валютой, хотя существенных изменений в их соотношении не прогнозируют.

Интересно, что сейчас из-за постоянной неопределенности и страха за свои деньги крупные инвесторы диверсифицируют риски, в частности часть средств переводят в драгоценные металлы и другие валюты, например евро.