Доллар бьет рекорды: почему курс резко взлетел до максимума и будет ли по 43 гривны до Нового года

Курс доллара в Украине обновляет исторический максимум, а его дальнейший рост становится менее прогнозируемым. Хотя есть вероятность, что уже в декабре он достигнет 43 гривен.

Интересно, что эксперты называют немало причин, которые повлияли на такую ситуацию на рынке валют: от неопределенности из-за внешнего финансирования на 2026 год и к политике самого Нацбанка, который фактически полностью формирует курс в стране.

Таким образом на фоне существенного торгового дефицита, сезонного спроса вследствие предстоящих праздников, а также изменений по активности регулятора на рынке, гривна оказалась под давлением.

24 Канал узнал, что сейчас толкает доллар вверх, будет ли обесцениваться гривна в дальнейшем и какого курса при таких условиях можно ожидать в конце 2025 года.

Какие факторы влияют на рост доллара?

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что сейчас повышение курс доллара относительно гривны связано с тем, что нет четкого понимания относительно средств на 2026 год. Речь идет о финансовой поддержке от партнеров Украины.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Где-то 40% украинского бюджета – это заимствования. Из-за того, что на сегодня нет понимания, Нацбанк вынужден опускать курс гривны относительно доллара, чтобы при негативном сценарии было легче сводить концы с концами.

То есть глава проблема на сегодня – это непонятность перспективы финансирования, ведь именно это является единственным источником получения валюты в Украине.

Зато во время разговора с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук отметил, что официальный курс на сегодня полностью определяется Национальным банком. И одна из проблем в этом есть то, что действия регулятора по этому поводу не являются прогнозируемыми.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Именно поэтому, достигнет ли доллар до конца года до отметки в 43 гривны, будет зависеть в частности от решений НБУ. В то же время стоит добавить, что гривна будет обесцениваться априори, хотя бы потому, что мы имеем довольно большой торговый дефицит. Но это обесценивание должно происходить прогнозируемо.

Если бы НБУ сообщил о том, что ежемесячно будет проводить девальвацию гривны на определенный процент, то бизнес и население знали бы, что будет происходить с гривной. А если этого прогнозирования не делается, то это потенциально создает возможности для злоупотребления.

Кушнирук добавляет, что резервы НБУ на сегодня достаточно большие, а потому регулятор довольно часто был активен на рынке, продавая или покупая валюту для стабильности курса. Впрочем, такая политика является крайне вредной для экономики страны.

Почему стабилизация курса валютными интервенциями не всегда хорошее решение: если регулятор слишком часто и слишком активно влияет на курс интервенциями, то курс может стать не рыночным, а стабильно искусственным. Таким образом бизнес и население не понимают реальной стоимости валюты, а резервы могут начать исчерпываться.

Насколько выросла американская валюта?

Зато финансовый аналитик Александр Паращий в комментарии для 24 Канала заметил, что рост курса доллара относительно гривны действительно выглядит резким.

Если сравнивать нынешнюю цену, например, с концом сентября – то это 2,6% подорожания. Зато если сравнивать с началом года, то доллар подорожал менее чем на 1%.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Относительно причин, то очевидно растет спрос на валюту среди импортеров, а также вероятно увеличился спекулятивный спрос у населения, вероятно в ожидании ослабления гривны до конца года.

Дело в том, что традиционно в декабре-январе курс доллара растет из-за резкого роста бюджетных выплат в конце года, из-за чего увеличивается спрос на валюту.

Как отреагировал наличный рынок на рост доллара?

Еще раньше в комментарии для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что наличный рынок также отреагировал на новый исторический максимум, который установил официальный курс.

Заметьте! Впервые за всю историю независимости Украины курс доллара по отношению к гривне достиг 42,40 гривны, по состоянию на 26 ноября.

В общем рынок давно ожидал такого роста, а тем более НБУ начал уменьшать свою активность на рынке, что также об этом свидетельствовало.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков До этого Нацбанк достаточно активно был на рынке, сдерживал это движение, однако сейчас меняются общие правила, ожидания и ситуация, которая может повлиять на долгосрочную стабильность финансовых поступлений.

Дело в том, что рынок чувствует все риски и понимает, что в определенное время НБУ все-таки уменьшит свою активность и будет сохранять резервы, а это, в свою очередь, приведет к девальвации гривны.

По состоянию на утро 26 ноября, в банках курс доллара был на таком уровне: покупка банками доллара – по 42,20 гривны, а продажа по 42,63 гривны.

курс доллара был на таком уровне: покупка банками доллара – по 42,20 гривны, а продажа по 42,63 гривны. На черном рынке стоимость была такая: обменять доллар можно в среднем по 42,50 гривны, а купить валюту за 42,55 гривны.

стоимость была такая: обменять доллар можно в среднем по 42,50 гривны, а купить валюту за 42,55 гривны. Доллары обменники покупают в среднем по 42,22 гривны, а продают – по 42,60 гривны.

До какого показателя может достичь доллар перед Рождеством и Новым годом?

Как заявил эксперт Александр Паращий, накануне праздников одни сдают валюту, а другие – покупают ее, потому что получают значительные гривневые поступления. Как правило, последний фактор преобладает.

Поэтому курс в районе 43 гривен за доллар до конца года выглядит весьма вероятным,

– отметил господин Александр.

Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала также спрогнозировал, что цена доллара может достичь нового показателя. Таким образом, он спрогнозировал, что в декабре будет девальвация гривны до таких пределов: 43 – 43,5 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Нас ожидает цепочка праздников, к которым будут готовиться и, очевидно, это будет происходить на фоне энергетической и военной неопределенности. Поэтому нельзя исключать, что это будет несколько заблаговременным, а именно в последнюю декаду ноября. Для этого будет нужна гривна.

Как добавляет Лесовой, вполне вероятно, что часть долларов, которые были приобретены в прошлом году, могут конвертировать в нацвалюту.

А кроме того, в конце года на рынке ожидается волна свободной гривны – то есть традиционные ежегодные бюджетные выплаты (премии, бонусы и все остальное). Поэтому часть этих средств попадет на валютный рынок.

Таким образом, конце этого года официальный курс доллара может вырасти на 2,3% – 3,5%, по сравнению с началом этого года, что, по мнению банкира, является приемлемым.

Что будет с курсом, если Украина не получит нужной помощи от партнеров?

Пендзин говорит, что страна получает сегодня валюту в основном не от экспорта, а от заимствований. Он приводит пример, что может случиться, когда страна, которая зависит от помощи партнеров, не получит ее.

После того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, 24 февраля 2022 года, правительство столкнулось с дефицитом средств для финансирования различных потребностей. Для того чтобы покрыть эту потребность, Министерство финансов выпустило гособлигации на сумму около 400 миллиардов гривен.

Поэтому Нацбанк купил эти облигации, фактически предоставляя государству финансирование. В результате в денежном обращении страны оказалось большое количество гривны, что была не покрыта соответствующими поступлениями из экономики (налоги, доходы государства и т.д.).

Такое увеличение количества гривны без экономической активности вызвало давление – доллар стал дороже по отношению к гривне и вырос резко до 36 гривен.

Если у нас не будет макроэкономического финансирования в надлежащем количестве, разницу между тем, что есть, и тем, что нужно, Министерство финансов вынуждено будет покрывать через облигации Нацбанка, а следовательно, существенно повлияет на курс,

– добавил господин Олег.

Каким был курс в начале 2022 года: по состоянию на 1 января 2022 года официальный курс доллара составлял 27,27 гривны, свидетельствуют НБУ. После вторжения России НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны. А 21 июля 2022 года курс был установлен и зафиксирован на уровне 36,56 гривны.

До какого показателя вырос курс доллар за последнее время?

Еще на старте ноября официальный курс доллара был приближен к отметке в 42 гривны, свидетельствуют данные НБУ. Тогда стоимость была установлена на уровне 41,97 гривны.

За неделю, по состоянию на 9 ноября, курс пересек границу в 42 гривны и составил 42,08 гривны. В дальнейшем цена то падала, то росла.

В 20-х числах ноября регулятор начал постепенно менять курс в сторону подорожания, таким образом, по состоянию на 21 ноября, валюта уже составляла 42,15 гривны. А по состоянию на 24 ноября – 42,26 гривны.

Сначала полный рекорд стоимости был установлен 25 ноября – на уровне 42,37 гривны, а 26 ноября рекорд цены американской валюты был обновлен, ведь курс был установлен на уровне 42,40 гривны.

Напоминаем! В начале года, в январе 2025 года, исторический максимум официального доллара был на уровне 42,28 гривны.