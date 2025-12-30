Валюты подорожали почти везде: что с ценой доллара в обменниках

В банках и на черном рынке, как и в предыдущий день, стоимость доллара и евро при покупке и продаже растет, в частности евро уже пересекло отметку в 50 гривен в банках. Зато в обменниках при обмене доллар теряет цену.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 30 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,95 гривны (+10 копеек против 29 декабря) и продажа по 42,45 гривны (+15 копеек). Смотрите также Каким будет курс валют после новогодних праздников: прогноз на январь 2026 года Покупка евро проходит по 49,40 гривны (+10 копеек), продажа – по 50,05 гривны (+10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,39 гривны (+8 копеек), а продать по 42,33 гривны (+3 копейки).

(+8 копеек), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 49,90 гривны (+16 копеек), а продажа по 50,01 гривны (+5 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,76 гривны (-12 копеек), а продают по 42,45 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,48 гривны (-9 копеек), а продают по 50,16 гривны (+6 копеек). По сколько будет доллар и евро в начале января? Банкир из Глобус банка Тарас Лесовой прогнозирует, что в период с 29 декабря по 4 января спрос на валюту будет превышать предложение лишь на 10 – 15%, что считается приемлемым уровнем для стабильного рынка. По его словам, такой умеренный дисбаланс не повлечет существенного ажиотажа или паники среди игроков рынка.

В начале 2026 года официальный курс доллара ожидается в пределах 41,8 – 42,4 гривны, а евро – около 49 – 49,6 гривны. Лесовой отмечает, что такие колебания свидетельствуют о довольно стабильном валютном рынке без резких скачков курса.

Нацбанк продолжит регулировать валютный рынок режимом управляемой гибкости и интервенциями для сглаживания колебаний, что поможет избежать значительных курсовых потрясений.