Экономика Макроэкономика Курс доллара стремительно падает: почему сдавать сегодня валюту в обменниках – убыточно
28 ноября, 10:06
Курс доллара стремительно падает: почему сдавать сегодня валюту в обменниках – убыточно

Валерия Городинская
Основні тези
  • Курс доллара в обменниках обвалился на 30 копеек – покупка по 41,60 гривны, продажа по 42,47 гривны.
  • Покупка доллара банками по 42,02 гривны, а продажа по 42,49 гривны.

В банках валюты второй день подряд показывают спад, особенно это касается доллара. Однако наибольший обвал цены наблюдается именно в обменниках, где курс обмена доллара и евро обвалился аж на 30 копеек.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 28 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,02 гривны (-5 копеек против 27 ноября) и продажа по 42,49 гривны (-6 копеек).

  • Покупка евро проходит по 48,70 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,35 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 42,40 гривны (-10 копеек), а продать по 42,41 гривне (-9 копеек).
  • Покупка евро по 49,15 гривны (-1 копейка), а продажа по 49,27 гривны (-13 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (-31 копейка), а продают по 42,47 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,45 гривны (-30 копеек), а продают по 49,45 гривны (+6 копеек).

Каким будет курс валют в Украине?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный рынок формирует свои ценники по показателям межбанка.

  • Банкир добавляет, что монетарная политика регулятора удерживает учетную ставку на прежнем уровне, тем самым добавляя веса нацвалюте и стимулируя развитие гривневых депозитов. Поэтому 11 декабря НБУ может сохранить учетную ставку без изменений.

  • Прогнозируется, что курс доллара на следующей неделе будет ниже 43 гривны, а курс евро – не достигнет 50 гривен.