Курс доллара стремительно падает: почему сдавать сегодня валюту в обменниках – убыточно

В банках валюты второй день подряд показывают спад, особенно это касается доллара. Однако наибольший обвал цены наблюдается именно в обменниках, где курс обмена доллара и евро обвалился аж на 30 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 28 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,02 гривны (-5 копеек против 27 ноября) и продажа по 42,49 гривны (-6 копеек). Смотрите также Для получения кредита от МВФ: Украина соглашается ввести "неприятные" изменения Покупка евро проходит по 48,70 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,35 гривны (-5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,40 гривны (-10 копеек), а продать по 42,41 гривне (-9 копеек).

(-10 копеек), а продать по (-9 копеек). Покупка евро по 49,15 гривны (-1 копейка), а продажа по 49,27 гривны (-13 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (-31 копейка), а продают по 42,47 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продают по (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,45 гривны (-30 копеек), а продают по 49,45 гривны (+6 копеек). Каким будет курс валют в Украине? Как рассказал для 24 Канала банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный рынок формирует свои ценники по показателям межбанка.

Банкир добавляет, что монетарная политика регулятора удерживает учетную ставку на прежнем уровне, тем самым добавляя веса нацвалюте и стимулируя развитие гривневых депозитов. Поэтому 11 декабря НБУ может сохранить учетную ставку без изменений.

Прогнозируется, что курс доллара на следующей неделе будет ниже 43 гривны, а курс евро – не достигнет 50 гривен.