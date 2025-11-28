Курс долара стрімко падає: чому здавати сьогодні валюту в обмінниках – збитково

В банках валюти другий день поспіль показують спад, особливо це стосується долара. Однак найбільший обвал ціни спостерігається саме в обмінниках, де курс обміну долара та євро обвалився аж на 30 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 28 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,02 гривні (-5 копійок проти 27 листопада) та продаж по 42,49 гривні (-6 копійок). Дивіться також Для отримання кредиту від МВФ: Україна погоджується запровадити "неприємні" зміни Купівля євро проходить по 48,70 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,35 гривні (-5 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (-10 копійок), а продати по 42,41 гривні (-9 копійок).

(-10 копійок), а продати по (-9 копійок). Купівля євро по 49,15 гривні (-1 копійка), а продаж по 49,27 гривні (-13 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,60 гривні (-31 копійка), а продають по 42,47 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продають по (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 48,45 гривні (-30 копійок), а продають по 49,45 гривні (+6 копійок). Яким буде курс валют в Україні? Як розповів для 24 Каналу банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, готівковий ринок формує свої цінники за показниками міжбанку.

Банкір додає, що монетарна політика регулятора утримує облікову ставку на попередньому рівні, тим самим додаючи ваги нацвалюті та стимулюючи розвиток гривневих депозитів. Відтак 11 грудня НБУ може зберегти облікову ставку без змін.

Прогнозується, що курс долара наступного тижня буде нижчим ніж 43 гривні, а курс євро – не сягне 50 гривень.