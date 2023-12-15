Будет ли девальвация или нет: чего ждать от курса доллара в 2024 году

Мнения инвестиционных банкиров относительно того, каким будет курс доллара в 2024 году, разделились. Некоторые считают, что гривну ждет девальвация, а кто-то не ожидает, что валюта пересечет отметку в 38 гривен.

Курс в 2024 году

Аналитики ICU прогнозировали, что в 2024 году курс доллара будет на уровне 41 гривны. Основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак также ожидает значительную девальвацию национальной валюты в конце 2024 года до 42 гривен за доллар, в то время как в течение года стоимость может держаться на уровне 40 гривен.

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Козак пояснил, что такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

Однако, по мнению заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, курс не пересечет отметку в 40 гривен, если международная помощь будет поступать ритмично и в полном объеме.

В то же время руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий более сдержан в своих прогнозах. В частности, он считает, что НБУ сможет сдержать курс доллара в диапазоне 37,8 – 39,5 гривны, если Украина получит хотя бы 32 – 35 миллиардов долларов помощи.

К слову, к концу 2023 года Паращий спрогнозировал официальный курс на уровне 37,7 грн.

Что с финансовой помощью

В 2024 году для украинской экономики станет вызовом риска уменьшения объемов международной помощи. Однако в декабре этого года следует ожидать противоположной ситуации, в частности, наращивания темпов финансирования от международных партнеров – это позволит спокойно завершить бюджетный год.

Мы ожидаем, что Украина получит, по крайней мере, те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года. Это означает, что НБУ и дальше будет полностью контролировать валютный рынок. И даже может прибегнуть к существенным шагам в направлении валютной либерализации,

– сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В настоящее время существуют все условия для умеренной и управляемой девальвации гривны.

Курс доллара 15 декабря

В течение суток курс доллара несколько подешевел – на 2 – 6 копеек. Только продажи в обменниках выросли, правда, всего на 1 копейку.