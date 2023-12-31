Два риска 2024: чего ждать от курса доллара в следующем году

Сейчас достаточно трудно спрогнозировать, каким будет курс доллара в 2024 году, из-за непредсказуемости обстоятельств. Многое будет зависеть от того, окажут ли партнеры макрофинансовую помощь Украине в достаточном объеме.

Риски 2024 года

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выделил два основных риска для курса доллара в 2024 году:

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Первый – физическое уменьшение валютных резервов НБУ. Пока это единственный источник поставки валюты на внутренний рынок;

– физическое уменьшение валютных резервов НБУ. Пока это единственный источник поставки валюты на внутренний рынок; Второй – увеличение наличной гривны в обращении. Так случится, если на следующий год мы не получим достаточное количество макрофинансовой помощи. Тогда правительство должно будет напечатать больше денег, что приведет к инфляции.

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Мы с вами помним, что происходит с экономикой в процессе печати денег, как это было в 2022 году. Тогда было опубликовано 400 миллиардов гривен, и курс упал с 26 до 40 грн за доллар.

Можно ли спрогнозировать курс в следующем году

Пендзин объяснил, что пока международные партнеры не определятся с помощью Украины, спрогнозировать курс невозможно.

Если будет макрофинансовая помощь, все будет стабильно. Если его не будет или она будет меньше, все будет зависеть от объема валютных резервов и от возможности и желания правительства печатать деньги. Если они будут напечатаны много, курс упадет сильно. И на сколько – не знает никто, потому что никто не знает, сколько не будет хватать макрофинансовой помощи,

– сказал он.

В 2024 году для Украины необходимо около 37 миллиардов долларов финансирования для обеспечения стабильного курса доллара.

Пока что ни США, ни ЕС не подтвердили выделение макрофинансовой помощи Украине в 2024 году. Есть из необходимых 37 миллиардов, в бюджете есть всего 10 миллиардов долларов.