Прогноз курса доллар стал лучше: Правительство внесло новые показатели в Бюджет-2024

Правительство уточнило свои ожидания по поводу курса доллара к гривне следующего года. Поэтому Кабмин подал в Верховную Раду проект Бюджета-2024 до второго чтения.

Правительство улучшило прогнозы на доллар в следующем году

В Бюджете-2024 был скорректирован показатель потребительской инфляции в сторону спада, то есть с 10,8% до 9,7%.

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Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны - в среднем за год 40,7 гривны за доллар до второго чтения по сравнению с 41,4 гривны за доллар в предыдущем прогнозе,

– написано в пояснительной записке.

В конце 2024 года ожидается, что курс доллара будет на отметке 42,1 гривны, тогда как ранее прогноз составил – 44,2 гривны.

Также во втором чтении выдвинули меньшие ожидания по поводу девальвации гривны – 38,6 гривны за доллар, против – 40,2 гривны за доллар.

Как изменились показатели инфляции и ВВП

Изменились ожидания и по поводу инфляции по ВВП во втором чтении. Так что в правительстве ожидают, что инфляция в текущем году составит 7,1%, тогда как ранее прогнозировалось – 14,7%.

Вместо этого Кабмин ожидает скорого восстановления реального ВВП в 2023 году – до 5% (ранее 2,8%). В 2024 году теперь предполагают – 4,6%, вместо – 5%.

На улучшение показателей повлияли: