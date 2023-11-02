Официальный курс доллара 2 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 2 ноября составлял 36,26 гривны за доллар. За прошедшие сутки доллар подешевел на 2 копейки.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,23 гривны. Интересно, что за прошедшие сутки цена была на уровне 38,54 гривны.

Каким будет официальный курс доллара и евро 3 ноября:

Доллар – 36,26 гривны,

Евро – 38,67 гривны.

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара будет оставаться на том уровне, что и сегодня. А вот евро будет дорожать.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка наличного доллара происходила за 37,4 гривны, а продажа – 37,92 гривны.

покупка наличного доллара происходила за 37,4 гривны, а продажа – 37,92 гривны. В обменниках стоимость на уровне: покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны.

стоимость на уровне: покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны. На черном рынке: покупка – 37,72 гривны, продажа – 37,81 гривны.

Что будет с долларом на следующей неделе

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что НБУ сможет несколько расширить границы колебаний межбанка. Но по всем признакам к середине ноября текущие курсовые изменения будут минимальными.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Курсовые колебания на межбанке составят 10 – 20 копеек.

По прогнозам Лесного, стоимость доллара может быть будет. на уровне 36,4 – 36,7 гривны, тогда как евро – 38,5 – 38,8 гривны.

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