Курс доллара и евро на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что решение НБУ снизить учетную ставку до 16% при этом сохранив ставки по 3-месячным депозитным сертификатам в 20%, являлось действенной тактикой для сохранения стабильности на валютном рынке.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В то же время игроки рынка прекрасно понимают, что самым главным показателем, от которого зависят текущие курсы, является именно соотношение спроса и предложения. Конечно, вполне возможно, что НБУ сможет несколько расширить границы колебаний межбанка, например, уменьшив объемы и частоту валютных интервенций. Однако по всем признакам к середине ноября текущие курсовые изменения будут минимальными.

По его мнению, курсовые колебания на межбанке будут составлять 10 – 20 копеек, а стоимость доллара будет на уровне 36,4 – 36,7 гривны, тогда как евро – 38,5 – 38,8 гривны.

В свою очередь наличный рынок будет реагировать, опираясь на безналичную конъюнктуру с добавления поверх курса межбанка еще 1 – 1,5%: курсовые границы будут на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривен за евро. То есть каких-либо существенных изменений ни на межбанке, ни на наличном рынке не произойдет,

– добавил он.

Спред на безналичном рынке будет в пределах 4 копеек, а на наличном – в пределах 30 – 50 копеек.

Что будет влиять на валютный рынок

На следующей неделе состояние валютного рынка будут формировать следующие факторы:

развитие экономики (на фоне заторможенной инфляции ожидается, что рост ВВП может составить 4,9%);

экспортный потенциал (речь идет не только о морском экспорте зерна, но и металлопродукции, сырье и т.п.);

международная финансовая помощь (по крайней мере, до конца года ее ежемесячные объемы в 3 – 3,5 миллиарда долларов вряд ли изменятся, что позволит покрывать львиную долю расходов бюджета);

события на фронте;

уровень общественных настроений, связанный как с ходом боевых действий, так и с последствиями враждебной агрессии (косвенный, но крайне важный фактор, ведь в известной степени поведение граждан может провоцировать "обменники" к курсовым, но вполне эмоциональным изменениям); возможные последствия обстрелов объектов критической инфраструктуры будут негативно влиять на бизнес.

Лесовой отметил, что заметных изменений следует ожидать во второй половине ноября, а пока курс будет без изменений.

Курс доллара и евро 2 ноября

В течение суток курс доллара и евро несколько просели. Наибольшее падение продемонстрировала стоимость евро в банках – от 6 до 10 копеек. Также сильно упала покупка доллара в обменниках – на 16 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,4 гривны, продажа – 37,92 гривны;

покупка – 37,4 гривны, продажа – 37,92 гривны; В обменниках: покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны;

покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны; На черном рынке: покупка – 37,72 гривны, продажа – 37,81 гривны.

Курс евро: