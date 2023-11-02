Курс долара та євро наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що рішення НБУ знизити облікову ставку до 16% при цьому зберігши ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у 20%, було дієвою тактикою для збереження стабільності на валютному ринку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Водночас гравці ринку чудово розуміють, що найголовнішим показчиком, від якого залежать поточні курси, є саме співвідношення попиту та пропозиції. Звісно, цілком можливо, що НБУ зможе дещо розширити межі коливань на міжбанку, наприклад, зменшивши обсяги та частоту валютних інтервенцій. Однак за всіма ознаками до середини листопада поточні курсові зміни будуть мінімальними.

Тож, на його думку, курсові коливання на міжбанку становитимуть 10 – 20 копійок, а вартість долара буде на рівні 36,4 – 36,7 гривні, тоді як євро – 38,5 – 38,8 гривні.

Своєю чергою готівковий ринок реагуватиме, спираючись на кон’юнктуру безготівкового з додавання поверх курсу міжбанку ще 1 – 1,5%: курсові межі будуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривень за євро. Тобто якихось істотних змін ні на міжбанку, ні на готівковому ринку не станеться,

– додав він.

Спред на безготівковому ринку буде у кордонах 4 копійок, а на готівковому – в межах 30 – 50 копійок.

Що впливатиме на валютний ринок

Наступного тижня стан валютного ринку формуватимуть наступні фактори:

розвиток економіки (на тлі загальмованої інфляції очікується, що зростання ВВП може скласти 4,9%);

експортний потенціал (мова йде не лише про морський експорт збіжжя, а й металопродукції, сировини тощо);

міжнародна фінансова допомога (принаймні до кінця року її щомісячні обсяги у 3 – 3,5 мільярда доларів навряд чи зміняться, що дасть змогу покривати левову частку витрат бюджету);

події на фронті;

рівень суспільних настроїв, пов’язаний як з перебігом бойових дій, так і з наслідками ворожої агресії (непрямий, але вкрай важливий чинник, адже до певної міри поведінка громадян може провокувати "обмінники" до курсових, але цілком емоційних змін); можливі наслідки обстрілів об’єктів критичної інфраструктури негативно впливатиме на бізнес.

Лєсовий зазначив, що помітні зміни варто очікувати у другій половині листопада, а поки курс буде без змін.

Курс долара та євро 2 листопада

Потягом доби курс долара та євро дещо просіли. Найбільше падіння продемонструвала вартість євро у банках від 6 до 10 копійок. Також сильно впала купівля долара в обмінниках на 16 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 37,4 гривні, продаж – 37,92 гривні;

купівля – 37,4 гривні, продаж – 37,92 гривні; В обмінниках: купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні;

купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,72 гривні, продаж – 37,81 гривні.

Курс євро: