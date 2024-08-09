В банках и на черном рынке почти без изменений: какие сейчас курсы валют

9 августа 2024, 10:01
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В банках американская и европейская валюты за последние сутки не изменились в цене. На черном рынке лишь немного стоимость курсов продажи и покупки выросла. В то же время в обменниках изменения произошли существенные.

Курс валют в банках

  • По состоянию на 9 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,81 гривны (-4 копейки против 8 августа) и продажа – по 41,30 гривны (без изменений).

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  • Покупка евро происходит по 44,60 гривны (без изменений), а продажа – по 45,20 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

  • Купить доллар можно по 41,20 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,30 гривны (+5 копеек).
  • Покупка евро по 44,95 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,15 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

  • Доллары покупают обменники по 41 гривне (+19 копеек), а продают – по 41,40 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 44,99 гривны (+17 копеек), а продают – по 45,30 гривны (+3 копейки).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что рынок валют в августе будет относительно стабильным.

 

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Как и на прошлой неделе, продлится курсовой "промежуточный период", когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамиках будут оставаться в пределах новых коридоров.

Впрочем, по словам Лесового, этот этап не продлится вечно. Все из-за инфляционного давления осенью, которое может стать более ощутимым, а инфляционный прогноз может быть немного другой – до 8,5% по итогам года (ранее годовая инфляция прогнозировалась в 8,2%).

Обратите внимание! Ожидается, что курс на межбанке будет в таком диапазоне с 12 по 18 августа – 40,7 – 41,7 гривны за доллар. А на наличном – 40,7 – 42 гривны за доллар.

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Автор: Валерія Городинська