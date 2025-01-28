Как изменится курс доллара до конца января

На прошлой неделе официальный курс доллара достигал самого низкого значения с конца декабря. До конца января эта тенденция будет продолжаться.

Какая ситуация была на валютном рынке

На прошлой неделе уменьшился объем интервенций на межбанке на 25% и достиг – 756 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ICU.

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По итогам недели официальный курс гривны укрепился на 0.5% до 41.93 гривны за доллар – самого крепкого уровня с конца декабря прошлого года,

– говорится в обзоре ICU.

К тому же наличный доллар в этот период уменьшился на 0,8% – до 41,7 – 42,3 гривны за доллар.

Каким будет курс в начале февраля

Аналитики ICU определяют, что на этой неделе НБУ может получить дополнительную поддержку от экспортеров, ведь им нужна большая гривневая ликвидность для уплаты налогов. Соответственно, Центробанк может и в дальнейшем уменьшать интервенции. Таким образом не допуская больших курсовых колебаний гривны.

Сейчас динамика курса гривны показывает, что НБУ будет стремиться сохранить его неподалеку от 42 гривен за доллар на этой неделе,

– говорится в сообщении ICU.

Обратите внимание! Прогнозы свидетельствуют что на этой неделе доллар может несколько вырасти. В частности, на наличном рынке он достигнет 42,10 – 42,70 гривны за доллар.