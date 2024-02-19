Спрос будет подавленным: чего ждать от курса доллара на этой неделе

На прошлой неделе ключевым признаком валютного рынка была повышенная волатильность. Небольшие всплески спроса на валюту на ВРУ в начале и в конце недели приводили к ощутимому росту котировок.

Что было с курсом на прошлой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на самом деле объем торгов вырос несущественно и остается значительно ниже показателей конца прошлого года. В течение последних пяти торговых дней среднедневной объем составлял менее 110 миллионов долларов.

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Однако временные всплески спроса приводили к временному росту котировок, который в результате сменялся укреплением гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок в начале недели отреагировал на курсовую динамику межбанка ростом курса доллара. Но закрепить растущий тренд участники рынка не смогли – спрос на валюту со стороны населения существенно сократился, поэтому на пике стоимость американской валюты не смогла преодолеть отметку 38,4 гривны.

Такие тенденции подтвердила статистика НБУ. Объем интервенций регулятора за прошедшую неделю вырос, но остался относительно небольшим – 322,6 миллиона долларов.

Что будет с долларом на этой неделе

Среднедневная разница между купленной и проданной валютой населением сократилась до 30 миллионов долларов (в течение последнего месяца она колебалась в диапазоне 50 – 60 миллионов долларов).

На этой неделе ожидается оживление торгов на ВРУ, что может привести к умеренному росту курса доллара в безналичном сегменте.

Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты. На мой взгляд, стоимость американской валюты в наличном сегменте в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 38,2 – 38,8 гривны,

– сказала Золотько.