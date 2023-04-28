Каким будет курс доллара в мае: прогноз от эксперта

Относительная стабильность курса доллара может продлиться и в мае. Эксперт рассказал, что можно ожидать в следующем месяце.

Какие прогнозы на доллар в мае

По мнению директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс особо не изменится и будет стабильным.

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Думаю, в течение месяца мы увидим, что он (курс – 24 канал) будет двигаться примерно в тех пределах, в которых есть на сегодняшний момент. То есть где-то на уровне 38, максимум – 39 гривен за доллар, но, думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться,

– объяснил эксперт.

Причина этому относительно спокойная ситуация с валютными резервами и 1,5 миллиарда евро от ЕС, полученные Украиной вчера.

Я думаю, что до конца мая будем иметь примерно такие же цифры, они мало будут отличаться от тех, которые есть. Но когда окончательно закончатся весенние полевые работы, а это будет начало лета, тогда, наверное, курс немного просядет,

– добавил Пендзин.

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