Які прогнози на долар у травні

На думку директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина курс особливо не зміниться і буде стабільним.

Цікаво Курс долара летить вниз в банках та обмінниках

Думаю, протягом місяця ми побачимо, що він (курс – 24 канал) рухатиметься приблизно в тих межах, в яких є на сьогоднішній момент. Тобто десь на рівні 38, максимум – 39 гривень за долар, але, думаю, буде менше. В таких межах, в яких зараз рухається, він і буде залишатися,

– пояснив експерт.

Причина цьому відносно спокійна ситуація з валютними резервами та 1,5 мільярда євро від ЄС, які отримала Україна вчора.

Я думаю, що до кінця травня будемо мати приблизно такі ж цифри, вони мало відрізнятимуться від тих, які є. Але коли остаточно закінчаться весняні польові роботи, а це буде початок літа, тоді, напевно, курс трохи просяде,

– додав Пендзин.

Курс долара 28 квітня