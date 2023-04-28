Які прогнози на долар у травні
На думку директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина курс особливо не зміниться і буде стабільним.
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Думаю, протягом місяця ми побачимо, що він (курс – 24 канал) рухатиметься приблизно в тих межах, в яких є на сьогоднішній момент. Тобто десь на рівні 38, максимум – 39 гривень за долар, але, думаю, буде менше. В таких межах, в яких зараз рухається, він і буде залишатися,
– пояснив експерт.
Причина цьому відносно спокійна ситуація з валютними резервами та 1,5 мільярда євро від ЄС, які отримала Україна вчора.
Я думаю, що до кінця травня будемо мати приблизно такі ж цифри, вони мало відрізнятимуться від тих, які є. Але коли остаточно закінчаться весняні польові роботи, а це буде початок літа, тоді, напевно, курс трохи просяде,
– додав Пендзин.
Курс долара 28 квітня
- Готівковий: купівля – 37,75; продаж – 37, 87 гривень;
- Безготівковий: купівля – 37,45; продаж – 36,57 гривні.