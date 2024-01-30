Изменения будут почти не ощутимы: каким будет курс доллара в начале февраля

На прошлой неделе курс доллара оставался относительно стабильным и устойчивым. В период с 29 января по 4 февраля ситуация будет мало чем отличаться от предыдущих тенденций.

Что было с долларом на прошлой неделе

Татьяна Попович рассказала для 24 Канала, что в начале прошлой недели наличный доллар был стабильным, тогда как безналичный немного укрепился.

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Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank Но, начиная со среды, из-за умеренного роста котировок на ВРУ, доллар умеренно подорожал во всех сегментах. Скажем, на наличном рынке в конце недели курс продажи американской валюты вырос до 38,30 – 38,35 гривны.

Она напомнила, что, несмотря на такой курс, спрос на валюту среди украинцев не вырос. Это видно из объема интервенций НБУ на прошлой неделе, который снизился до 421 миллиона долларов.

Курс доллара на этой неделе

В то же время уже на этой неделе спрос на валюту может возрасти. На это влияют два фактора:

рост деловой активности и активизация импортеров

период выплаты зарплат украинцам.

Из-за последнего фактора следует ожидать роста объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения, которая частично будет попадать на валютный рынок.

Как и раньше, сдерживать курс на наличном рынке будут конкурирующие с ним безналичные банковские каналы: онлайн-покупки в пределах 50 000 гривен в месяц и и пределах 200 000 гривен в месяц – с размещением на трехмесячном депозите,

– добавила Попович.

Поэтому на этой неделе она прогнозирует повышение курсовой волатильности на наличном рынке в то время, как курс продажи будет на уровне 38,4 – 38,9 гривны.