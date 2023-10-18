Следующие недели без волнений: как изменится курс доллара

После внедрения НБУ управляемой гибкости курса, доллар не изменялся в своей цене более, чем на 1%. Это позволило гривне немного закрепиться.

Как изменится курс доллара

НБУ и дальше продолжает продавать доллары для поддержания гривны. Так, за первую половину октября регулятор потратил на это 1,7 миллиарда долларов, а в сентябре – 2,7 миллиарда долларов.

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По мнению экспертов Института, такая ситуация будет продолжаться и дальше. В настоящее время регулятор сознательно хранит в тайне сроки первого этапа и дальнейших шагов по увеличению колебаний гривны по отношению к доллару.

Гибкость курса постепенно будет увеличиваться, но возможность отказа от управляемого курса гривни серьезно не обсуждается,

– объяснили в Институте.

Из-за того, что в начале октября НБУ ввел режим управляемой гибкости курса, он больше не будет фиксированным, а будет меняться в соответствии с результатами торгов на межбанке ежедневно. Регулятор пообещал, что колебания на рынке во время первого этапа будут незначительными, а поддержка со стороны банка продолжится.

Прогнозы предпринимателей

Через год предприниматели ожидают, что средний обменный курс будет на отметке 40 гривен. Это говорит о том, что девальвационные прогнозы значительно улучшились.

Раньше ожидания были такими:

во II квартале 2023 года – 40,43 гривны;

в I квартале 2023 года – 42,18 гривны;

в IV квартале 2022 года – 42,59 гривны.

К слову, выросла доля бизнесменов, считающих, что обменный курс в 2024 году не превысит отметки в 40 гривен – 56,5%.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.