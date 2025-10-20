Существенные изменения в обменниках: до каких отметок цены достигли доллар и евро
- В обменниках доллар почти достиг 42 гривен, а евро превысило 49 гривен.
- Средний курс доллара в банках на покупку – 41,50 гривны, на продажу – 41,95 гривны; евро на покупку – 48,40 гривны, на продажу – 49,20 гривны.
В банках доллар за выходные лишь незначительно подорожал, а вот в обменниках цена почти достигла 42 гривен при покупке. Евро также при покупке подорожало, особенно в банках, где цена уже более 49 гривен. В обменниках похоже ситуация.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 20 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений против 17 октября) и продажа по 41,95 гривны (+2 копейки).
Смотрите также В Укрэнерго рассказали, когда и кому 20 октября будут отключать свет
- Покупка евро проходит по 48,40 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,20 гривны (+8 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек против 16 октября), а продать по 41,85 гривны (+13 копеек).
- Покупка евро по 48,80 гривны (+15 копеек), а продажа по 48,97 гривны (+7 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,23 гривны (-10 копеек против 17 октября), а продают по 41,96 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,46 гривны (-14 копеек), а продают по 49,23 гривны (+2 копейки).
Какой курс валют ожидается на этой неделе?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что в октябре и до конца года спрос на валюту на межбанке заметно растет – спрос вырастет на 10% – 15%. Однако эти проценты будет "гасить" НБУ в результате валютных интервенций.
Интересно, что в такой период в обменниках пунктах может происходить так называемая "игра", ведь пункты в сезон перемен предпочитают перестраховываться, выставляя курса покупки и продажи с достаточно широким спредом – от 0,5 гривны до 0,7 гривны.
Евро и доллар могут находиться в привычных для себя коридорах, а влияние военных факторов, то есть последствия от вражеских обстрелов, останется в пределах имеющихся рисков.
На наличном рынке будут такие курсы: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.