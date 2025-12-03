Курс прыгнул вверх: почему в обменниках сдавать валюту выгоднее всего сегодня
Пока в банках наблюдается "валютный штиль", в обменниках доллар и евро показывают существенный рост цены. Например, доллар при обмене подорожал за последние сутки более чем на 20 копеек, а евро – более чем на 30 копеек.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 3 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,10 гривны (без изменений по сравнению со 2 декабря) и продажа по 42,55 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 48,95 гривны (+5 копеек), продажа – по 49,52 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,43 гривны (-2 копейки), а продать по 42,40 гривны (-4 копейки).
- Покупка евро по 49,17 гривны (-3 копейки), а продажа по 49,40 гривны (без изменений).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42,15 гривны (+24 копейки), а продают по 42,55 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,15 гривны (+36 копеек), а продают по 49,55 гривны (+15 копеек).
Будет ли расти доллар в дальнейшем?
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, рисками на валютном рынке на сегодня остаются. Один из низ касается валютных интервенций. Например, прошлой неделе их объем достигал 963,29 миллиарда долларов. Объем интервенций, который превышал 900 миллиардов долларов, был еще в июле этого года.
Такая ситуация указывает на повышенное давление на рынке. Кроме того, наблюдаются неравномерные экспортные поступления и колебания мировых цен, а это сокращает предложение валюты.
По прогнозам финансового аналитика Андрея Шевчишина для 24 Канала, к концу 2025 года официальный курс может преодолеть границу в 43 гривны, то есть вырасти от нынешнего показателя на 1 – 2 гривны. Зато наличный рынок отреагирует также подорожанием, но на дополнительные 25 – 50 копеек от прогнозируемой цены.