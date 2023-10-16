Будет лететь вниз или окрепнет: чего ждать от курса доллара на этой неделе

Ситуация на валютном рынке в течение прошлой недели продолжала постепенно успокаиваться. Объемы покупки иностранной валюты как импортерами, так и населением продолжали сокращаться. Ждать ли на этой недели укрепления гривны, рассказываем дальше.

Ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что объем интервенций НБУ на валютном рынке Украины сократился вдвое до 575 миллионов долларов по сравнению с позапрошлой неделей. Более чем в два раза сократилась разница между объемом купленной и проданной валюты населением.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это хоть и не очень активно, но давило на стоимость доллара на наличном рынке: с понедельника по пятницу она снизилась с 38,15 – 38,20 гривен за доллар до 38 – 38,05 гривен за доллар.

Также она добавляет, что в безналичном сегменте следует отметить существенное сокращение ежедневных объемов торгов. Если на прошлой неделе в среднем за день на ВРУ заключали сделок на 272 миллиона долларов, то в прошлом только 136 миллионов долларов Национальный банк при этом четко придерживался объявленной стратегии, покрывая структурный дефицит валюты на рынке.

Следовательно, в течение недели стоимость доллара на ВРУ упала на 22 копейки до 36,36 гривен за доллар,

– резюмирует Золотько.

Каким будет курс на этой неделе

На этой неделе банкир ожидает постепенного укрепления гривны на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.

На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно, стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

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