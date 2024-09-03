Преодолеет новый "психологический" рубеж: чего ждать от курса доллара в сентябре

В сентябре ожидается возможный резкий рост курса доллара, подобный тому, который уже произошел в июле. О том, как могут измениться валютные курсы в этом месяце, читайте далее.

Какие показатели доллара ждать в сентябре

Как пояснил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, после резкого скачка курса доллара в июле произошла определенная коррекция. На валютном рынке такие явления часто предшествуют значительным колебаниям. Поэтому не исключено, что в сентябре курс доллара может снова резко подскочить, как это произошло в июле.

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Поскольку валютный курс полностью контролируется НБУ, вероятно, что девальвация гривны будет происходить более постепенной. Впрочем, по словам Александра Хмелевского, ближайшей целью остается курс в 42 гривны за доллар. Однако, вероятно, эта отметка будет преодолена уже в этом месяце.

Обратите внимание! Ожидается сложный осенне-зимний период, в течение которого отключения электроэнергии могут длиться дольше. Существует также риск перебоев с отоплением и водоснабжением. По словам эксперта, ухудшение экономической ситуации может негативно повлиять также и на валютный курс.