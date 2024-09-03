Які показники долара чекати у вересні

Як пояснив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, після різкого стрибка курсу долара в липні відбулася певна корекція. На валютному ринку такі явища часто передують значним коливанням. Тому не виключено, що у вересні курс долара може знову різко підскочити, як це сталося в липні.

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Оскільки валютний курс повністю контролюється НБУ, ймовірно, що девальвація гривні відбуватиметься більш поступовою. Втім, за словами Олександра Хмелевського, найближчою ціллю залишається курс у 42 гривні за долар. Однак, ймовірно, ця позначка буде подолана вже цього місяця.

Зауважте! Очікується складний осінньо-зимовий період, протягом якого відключення електроенергії можуть тривати довше. Існує також ризик перебоїв з опаленням та водопостачанням. За словами експерта, погіршення економічної ситуації може негативно вплинути також й на валютний курс.