В последнюю неделю сентября на валютном рынке могут определиться тренды, которые зададут тренд по стоимости доллара на ближайшие месяцы. Сейчас ожидается относительная стабильность валюты, а максимальная отметка с 41,5 гривны, до которой может достичь валюта, не вырастет до 42 гривен.

Что прогнозируют для курса доллара?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе на рынке валют, вероятнее всего, будет определяющее движение тенденций по стоимости до конца 2025 года.

Читайте также 500 миллионов для Орбана: ЕС разморозит средства за поддержку санкций против России

По словам Лесового, на формирование курсовых показателей будет влиять ряд факторов, таких как инфляционные показатели, геополитическая ситуация в мире, ситуация в экономике страны и тому подобное.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Эти факторы будут прямо влиять на настроения общества и бизнеса. Однако не забывайте и о весомой роли Нацбанка, который в условиях войны реализует эффективную стратегию, что делает невозможным резкие валютные изменения.

Прогнозируется, что все указанные факторы будут проекцией на октябрь – декабрь 2025 года. Несмотря на то, резкие курсовые изменения будут маловероятными.

Обратите внимание! С 22 по 28 сентября на межбанке и на наличном рынке ожидается диапазон курса 41,2 – 41,5 гривны.

Сколько стоит доллар сейчас?